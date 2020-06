Dijlestad schenkt 5.000 euro aan Covid 12-12 voor steun aan ontwikkelingslanden Wannes Vansina

03 juni 2020

13u36 0 Mechelen Stad Mechelen schenkt 5.000 euro aan Covid 12-12, het consortium van zeven noodhulporganisaties dat zich inzet om de coronapandemie in ontwikkelingslanden te bestrijden. Dat op voorstel van de mondiale raad.

“Terwijl wij ons vizier steeds meer richten op het leven na corona en we onze vrijheid stapje per stapje herwinnen, staan sommige landen nog maar aan het begin van de epidemie. Zuid-Amerika is op dit moment de zwaarst getroffen regio en ook in Afrika is het virus aan een opmars bezig. Vaak gaat het om landen die al onder andere problemen gebukt gaan en waar de gezondheidszorg een grote toestroom van patiënten niet aankan”, zegt schepen van Mondiaal beleid Marina De Bie.

Covid 12-12 verenigt het Belgische Rode Kruis, Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Plan International België en UNICEF België.