Dijlestad over corona-alarmdrempel: “Volg de richtlijnen, maar vergeet onze handelaars en horeca niet!” Wannes Vansina

31 juli 2020

12u43 0 Mechelen Mechelen kleurde vandaag ietsje roder op de coronakaart. De Dijlestad ging net over de alarmdrempel nadat op zeven dagen tijd achttien nieuwe besmettingen werden vastgesteld. Burgemeester Alexander Vandersmissen roept de Maneblussers op de coronarichtlijnen nauwgezet op te volgen, maar de handelaars en horecaondernemers niet te vergeten.

De alarmdrempel van Sciensano ligt op 20 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Mechelen gaat daar nu lichtjes over nadat de stad al dagenlang met de drempel flirtte. “Neem uw verantwoordelijkheid en volg de coronarichtlijnen nauwgezet op”, is dan ook de kern van een videoboodschap die de burgemeester vrijdag verspreidde.

Al had hij ook lof. “Ik heb de voorbije dagen gezien dat de Mechelaars alles uit de kast halen om mee te werken. Iedereen draagt zijn masker en houdt afstand. Ik ben trots op onze inwoners. Een woord van dank aan de Mechelaars is hier zeker op zijn plaats. Als we straks het normale leven gaan kunnen hervatten, zal dat mede dankzij de Mechelaars zijn.”

Vandersmissen deed ook een warme oproep om de lokale handel en horeca niet links te laten liggen. “Zij gaan door moeilijke tijden, maar als je de richtlijnen volgt, kan je perfect veilig winkelen of iets gaan eten of drinken. Nu zondag zijn de winkels open. De restaurants en cafés zijn open. De solden gaan door. Ga dus met je bubbel naar de solden, op restaurant of op café en steun zo onze lokale economie”, klinkt het.

De burgemeester weet overigens waar de besmettingen zitten, maar geeft daarover geen bijkomende informatie.