Dijlestad organiseert Dementie XL-dag: “Tegen 2035 kwart meer Mechelaars met dementie” Wannes Vansina

23 september 2020

11u58 0 Mechelen Stad Mechelen organiseert maandag voor de vierde keer een Dementie XL-dag. Doel is de ziekte bespreekbaar te maken. Nodig, want het aantal Mechelaars met dementie neemt de komende jaren fors toe.

Tijdens deze virtuele editie van de Dementie XL-dag maken mantelzorgers, mensen met dementie, vrijwilligers en professionelen kennis met de werking van ’t moNUment, het inloophuis voor personen met dementie en hun mantelzorgers.

“Het inloophuis is een erg toegankelijke plek waar lotgenoten elkaar ontmoeten en waar iedereen terechtkan voor ondersteuning of advies”, zegt Björn Siffer, schepen voor Senioren. “Mensen worden alsmaar ouder en daardoor kampen ook meer mensen met dementie. Tegen 2035 zouden er een kwart meer mensen met dementie wonen in Mechelen dan in 2018.”

In 2018 werd het aantal mensen met dementie die in Mechelen wonen geschat op 1.559, waarvan de overgrote meerderheid nog thuis. Om de groei te blijven opvangen, spelen mantelzorgers een cruciale rol. Mechelen is lead partner van een Europees project.

“Al minstens tot eind 2021 krijgen we van Europa de tools en de middelen om het inloophuis voor mensen met dementie en mantelzorgers verder uit te bouwen. Samen met een groot netwerk van partners zetten we stappen om de zorglast voor mantelzorgers te verminderen door professionele en structurele ondersteuning en het gebruik van op maat gemaakte zorgtechnologie”, legt schepen van welzijn Gabriella De Francesco uit.

De virtuele vierde editie van de Dementie XL-dag op maandag 28 september bevat een aantal workshops en geeft in de namiddag de mogelijkheid om live te chatten met experten.