Dijlestad opvallende concertzaal rijker: Sint-Pieter en Paul Wannes Vansina

18 september 2019

11u54 0 Mechelen Mechelen is een opvallende concertzaal rijker: de Sint-Pieter en Paulkerk. De stad liet het prachtige gebouw uitrusten met akoestische gordijnen. “Mechelen beschikt nu over een extra concertruimte met een capaciteit van 300 personen en dit alles in een uniek, historisch kader en aangepast aan de moderne en technische noden”, zegt Cultuurschepen Björn Siffer.

De kerk aan de Veemarkt werd in 2015 heropend nadat de barokke binnenzijde volledig werd gerestaureerd. Om de kerk naast de Stadsschouwburg intensiever te kunnen gebruiken als concertkerk, moesten ingrepen gebeuren om de akoestiek te verbeteren. Zo werden eerder al nieuwe stoelen geplaats met een geluidsabsorberend kussen aan de onderzijde van de zitschelp. De afgelopen maand liet de stad ook geluidsabsorberende rolgordijnen aan de 23 ramen en de twee loges plaatsen om de nagalmtijd te verminderen. “Deze bedroeg 4,5 seconden, nu nog 2,5. Dat is nauwelijks hoorbaar”, zegt Siffer. De gordijnen zijn wanneer geopend niet zichtbaar en worden bediend met afstandsbediening. Kostprijs: 150.000 euro.

De stad krijgt de kerk vijf keer per jaar gratis ter beschikking, concertorganisatoren kunnen de kerk van de kerkfabriek huren voor de marktconforme prijs van 350 euro per activiteit. Dat betekent niet dat er eender wat kan gebeuren. “In de kerk kunnen voorstellingen plaatsvinden die passen bij het serene karakter van de kerk, zoals jazzoptredens of evenementen met klassieke muziek. De kerk is niet bestemd voor commerciële optredens of activiteiten die voor geluidsoverlast zorgen of fuiven”, zegt Siffer.

Ethiopische christenen

Het is nu al een succes. Dit jaar staan er al twaalf voorstellingen gepland. Het eerste concert vindt plaats op 4 oktober: kunstencentrum Nona organiseert er ‘De Beren Gieren’. Vervolgens vinden er activiteiten plaats van onder meer Amazing Haydn, Scala Vocale en Chiro Sint-Libertus. Voorzitter van de kerkfabriek Paul Vander Poorten is in zijn nopjes. “Ik ben blij dat we dankzij de investeringen van Vlaanderen en de stad van onze prachtige kerk een concertkerk kunnen maken.”

De kerk werd overigens niet ontwijd. De concertfunctie komt naast de sacrale functie. Sint-Pieter en Paul is weliswaar geen parochiekerk meer, maar er vinden nog wel huwelijken en begrafenissen plaats. Ethiopische christenen komen er om de twee weken van heinde en verre bijeen voor een viering.

Crypte

Is de kerk nu af? Niet bepaald. Er moet nog heel wat gebeuren. Zo verkeren de schilderijen in niet al te beste staat. Op verschillende plaatsen moet Japans papier verdere verbrokkeling van de verf voorkomen. “Er is een dossier, maar het is nog niet aanbesteed omdat er geen geld voor is. De schilderijen zullen ter plaatse moeten worden gerestaureerd, want ze mogen niet worden opgerold en kunnen de kerk dus niet uit”, zegt Vander Poorten.

Een veel duurdere aangelegenheid is de restauratie van het orgel. “Het moet dringend grondig worden nagekeken. De toetsen gaan niet goed meer, de pijpen moeten worden uitgekuist en de blaasbalg moet worden hersteld of vernieuwd. Kostprijs: een miljoen euro, maar we denken het met een ingreep van 80.000 euro al wel weer bespeelbaar te krijgen voor de komende jaren”, zegt de voorzitter.

Ook het houtwerk, onder meer de biechtstoel, moet worden gerestaureerd omdat er heel wat stukken ontbreken. “Antiquairs hebben hier hun goesting gevonden.” Tenslotte moet ook de grote crypte waarin 180 paters-jezuïeten begraven liggen worden aangepakt. “Bij de aanleg van de vloerverwarming begin jaren 80 hebben ze al hun rommel in de crypte gestort, vooral aarde. Ook liggen er beenderen in een hoekje. Het is echt niet om mee te stoefen.”