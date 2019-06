Dijlestad krijgt twee prijzen voor privaat-publieke samenwerking Wannes Vansina

21 juni 2019

Donderdagavond heeft EBP, een Europese groep die marktleider is op het vlak van informatie over en begeleiding bij overheidsopdrachten, voor de vierde keer de Publica Awards uitgereikt. Dat zijn prijzen die samenwerkingen tussen de publieke en private sector bekronen. 71 projecten maakten kans op een award. Mechelen kreeg de gouden/zilveren (ex-aequo) medaille in de categorie ‘Erfgoed & Architectuur’ voor het nieuwe theater van beeldsmederij De Maan. “Het project toont aan dat eeuwenoude monumenten en hoogstaande hedendaagse architectuur mits de juiste benadering en ontwerpmethodiek hand in hand kunnen gaan”, luidt de motivatie. In de categorie ‘Veiligheid’ kreeg de stad de publieksprijs voor de behandeling van overlastmeldingen. “Door een goed netwerk van politieagenten, gemeenschapswachten en jongerenwerkers kunnen zo de meeste structurele overlastmeldingen behandeld worden.”