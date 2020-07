Dijlestad krijgt 20 nieuwe pakjesautomaten: “Mechelaars moeten op wandelafstand bestelling kunnen oppikken” Els Dalemans

09 juli 2020

15u57 0

Mechelen Stad Mechelen en bpost Group plaatsen eind juli samen twintig nieuwe pakjesautomaten in de Dijlestad. "Mechelaars zullen op wandelafstand van thuis bestellingen kunnen oppikken aan deze lockers. Zo daalt het aantal onnodige verplaatsingen", zegt mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke.

“Mechelen heeft nu al 3 grote pakjesautomaten, het exemplaar aan het Rode Kruisplein is met 3.200 leveringen op een jaar tijd het best presterende exemplaar van heel België. Dit toont aan dat de Mechelaars klaar zijn voor méér van zulke lockers. We plaatsen daarom samen met bpost Group 20 kleinere exemplaren verspreid in de stad, om de impact van het transport en de levering van pakjes op de mobiliteit te verkleinen.”

Gefaalde thuisleveringen

“Uit metingen blijkt immers dat maar liefst 8 procent van het verkeer in onze binnenstad gefaalde thuisleveringen zijn. Met deze extra pakjesautomaten, willen we dat cijfer doen dalen. Deze lockers zijn de klok rond beschikbaar, mensen kiezen dus zelf wanneer ze een pakje sturen of ophalen. Omdat je -via een handige app- voor de locker het dichtste bij je woonplaats kan kiezen, kunnen pakjes te voet of met de fiets afgehaald worden. Zo worden ze een mooie aanvulling op het postkantoor, het pakjespunt en 5 postpunten in de stad.”

Betere luchtkwaliteit

“De levering zal gebeuren met bpost-voertuigen zonder uitstoot, zoals speciale elektrische ‘colibussen’ en cargofietsen. Zo zetten we naast een betere mobiliteit ook in op een betere luchtkwaliteit. In een volgende fase willen we graag samenwerken met onze plaatselijke handelaars, zodat ook zij hun goederen via deze lockers tot bij hun klanten krijgen. In een derde fase kunnen buurten de lockers gaan gebruiken om bijvoorbeeld tussen inwoners onderling een boormachine uit te lenen.”