Dijlestad is eerlijkste stad van de provincie Wannes Vansina

10 september 2019

13u00 0 Mechelen Mechelen mag zich een jaar lang de Eerlijkste Stad van de Provincie Antwerpen noemen. Dat blijkt uit de resultaten van de eerste Fair-O-Meter, een enquête die 200 FairTradeGemeenten in Vlaanderen konden invullen.

In de tuin van de Sint-Pietersabdij in Gent werden tien FairTradeGemeenten dinsdagmiddag gelauwerd, waaronder Mechelen. De stad is al sinds 2007 erkend als FairTradeGemeente. “We doen aan sensibilisering op evenementen, organiseren workshops en kopen Fairtrade producten zoals koffie, thee, fruitsap, chocolade en wijn. Bij aanbestedingen wordt eerlijke kledij als extra voorwaarde opgelegd. De jaarlijkse M-fair groeide intussen uit tot een vaste waarde in Mechelen. Eerlijke winkels, zoals Oxfam Wereldwinkel of Kabas krijgen hier alle steun”, licht schepen van Mondiaal Beleid en Duurzaamheid Marina De Bie toe.

Ze hoopt dat de goede score Mechelaars aanmoedigt om nog meer te letten op welke producten ze kopen, waar of door wie ze gemaakt zijn en welke prijs ze ervoor betalen.