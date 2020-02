Dijlestad genomineerd voor titel Fietsstad 2020 Wannes Vansina

06 februari 2020

09u27 0 Mechelen Mechelen krijgt mogelijk de titel ‘Fietsstad 2020’. De stad werd samen met Genk en Kortrijk genomineerd in de categorie voor steden en gemeenten met meer dan 50.000 inwoners.

Met de verkiezing willen de VSV en de Vlaamse overheid steden en gemeenten aansporen om te zorgen voor veiliger en vlotter fietsverkeer. In de eerste ronde konden alle Vlaamse fietsers hun favoriete fietsgemeente beoordelen, vervolgens werden per categorie de drie met de hoogste scores genomineerd.

Zij zullen nu worden doorgelicht door een studiebureau. De resultaten worden vervolgens beoordeeld door een vakjury, die per categorie beslist welke winnaar uit de bus komt. De winnaars krijgen vanwege de Vlaamse overheid een subsidie van 50.000 euro die ze kunnen investeren in fietsvoorzieningen.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters zal de uiteindelijke winnaars bekendmaken tijdens het Fietscongres op 26 mei in Antwerpen. “Heel veel steden en gemeenten leveren inspanningen om het fietsen veiliger en comfortabeler te maken, en dat verdient alle lof. Bij het uitstippelen van een ambitieus fietsbeleid geven we hen graag een steuntje in de rug”, aldus de minister.

In categorie 2 (tussen 20.000 en 50.000 inwoners) werden Deinze, Koksijde en Lommel genomineerd, in categorie 3 (minder dan 20.000 inwoners) Boechout, Ravels en Zutendaal.