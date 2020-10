Dijlestad breekt Europese lans voor circulaire economie Wannes Vansina

02 oktober 2020

Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen heeft deze week het ‘Europese Convenant Circulaire Steden’ ondertekend. Dat is een convenant vergelijkbaar met de Europese burgemeestersconvenant voor klimaatactie, maar dan voor hergebruik. “Als stichtende ondertekenaar roepen wij andere steden op om de krachten te bundelen en versneld de transitie naar een circulaire stad te maken”, zegt Vandersmissen. “De finaliteit is dubbel: we ambiëren een koolstofarme en tegelijk een sociaal verantwoorde samenleving. In een periode van ontwrichtende klimaatveranderingen zijn meer veerkracht en een regeneratieve economie van cruciaal belang. Het efficiënter inzetten van grondstoffen moet daartoe bijdragen”, vult schepen van Duurzaamheid Marina De Bie aan. De stad wil tegen 2030 het gebruik van nieuwe grondstoffen in de eigen organisatie met de helft verminderen.

