Dijlefeesten voor eerst in 44 jaar betalend: “We kunnen niet anders” Wannes Vansina

19 juni 2019

16u41 0 Mechelen Voor veel bezoekers zal het schrikken zijn: wie komende zomer naar het Mechelse zomerfestival Dijlefeesten wil, zal daarvoor moeten betalen. De organisatie zal voor het eerst in 44 jaar toegangsgeld vragen. “Willen we dat ons festival blijft voortbestaan, dan kunnen we niet anders”, zegt nieuwe voorzitter Lize Geeraerts.

De Dijlefeesten werden opgericht in 1976 door onder meer wijlen Bodo Vande Voorde. Sindsdien is het alternatieve muziekfestival een vaste waarde in de Mechelse festivalzomer. Het festival was altijd gratis, tot nu. Bezoekers die op 2 of 3 augustus op het Cultuurplein willen genieten van optredens, zullen moeten betalen. “We hebben hier met het bestuur heel lang over nagedacht en de verschillende opties bekeken, maar uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat er geen alternatief is. De financiële druk wordt te groot”, zegt Geeraerts.

Volgens haar is het bijzonder moeilijk geworden om nog een kwaliteitsvol festival te organiseren zonder er de broek aan te scheuren. “We worden weliswaar meegenomen in de communicatie van De Zomer Is Van Mechelen, maar blijven nog het enige onafhankelijk festival. We zijn erg afhankelijk van externe factoren als het weer.” Het organiseren is volgens Geeraerts niet zozeer duurder geworden, maar de inkomsten dalen wel. “Het is een algemene trend dat festivalgangers vooraf drinken of elders hun drank halen en niet meer op het festivalterrein zelf.”

Laagdrempelig

Hoeveel een ticket gaat kosten, staat nog niet vast. Het hangt onder meer af van sponsoring. Deze week hakt het bestuur de knoop door zodat de prijs meteen kan worden vermeld op de nieuwe website die eind deze of begin volgende week online wordt gezet. Sowieso willen de organisatoren hun festival democratisch houden en zal de toegangsprijs laagdrempelig zijn. “We hebben bij de collega’s van Rijmrock gezien dat het kan. Dat festival is vorig jaar betalend geworden en dat heeft weinig invloed gehad op het aantal bezoekers.”

Afgezien van het betalend maken, wijzigt er weinig aan het opzet van de Dijlefeesten in vergelijking met vorig jaar. Het festival vindt opnieuw plaats op het Cultuurplein en zal opnieuw twee podia tellen: een voor alternatieve livemuziek en een deejay booth (dit jaar in samenwerking met Kurabu). Onder meer Mooneye, de winnaar van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel, en Gestapo Knallmuzik staan op de affiche. Wel werd de after party in het binnengedeelte geschrapt.

Wissel

De 27-jarige medewerkster van NewWorld volgde in oktober Alain Croon op, die twaalf jaar voorzitter was. Het was een wissel waaraan verder geen ruchtbaarheid werd gegeven. Lize is al vier jaar betrokken bij de organisatie van de Dijlefeesten. Ze studeerde event- en projectmanagement en was en is betrokken bij tal van feestjes en evenementen. “Het is altijd mijn passie geweest om zaken te organiseren”, zegt ze.

Alain Croon droeg Lize zelf voor als zijn opvolgster. “De ploeg doet goed werk en staat op eigen benen. Ik ben 52 en ben al iets te lang bezig met de Dijlefeesten”, zegt Croon. Hij blijft als erevoorzitter zetelen in het bestuur en staat achter de beslissing om Dijlefeesten betalend te maken. “Er is écht een goede reden voor. Ik heb het gratis afgesloten met heel veel moeite. Ik kijk er echt naar uit om een keer van de Dijlefeesten te genieten tussen het publiek en niet gedurig van hier naar daar te moeten lopen om problemen op te lossen.”