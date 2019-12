Digitale Mechelenbon moet winkelen promoten Wannes Vansina

13 december 2019

13u52 0 Mechelen Wordt de Mechelenbon een kaart of een app? Het stadsbestuur wil de cadeaubon die je kan inruilen bij lokale handelaars digitaliseren.

“De Mechelenbon loopt goed, maar we missen nog enorm veel opportuniteiten ten gevolge van de administratieve rompslomp die de bon met zich meebrengt. Bedrijven zijn geïnteresseerd om de bon als eindejaarscadeau te geven, maar vragen eerst een administratieve vereenvoudiging”, zegt schepen van Economie Greet Geypen.

Uniforme terrassen

Het is maar een manier om Mechelen te promoten als winkelstad. De stad investeert onder meer ook in een heraanleg van de Onze-Lieve-Vrouwe-, Adegem- en Geitestraat en wil (opnieuw) inzetten op uniforme terrassenpleinen. Er komt ook een imagocampagne en meer passantentellingen. “Het eerste wat retailers vragen is: hoeveel passanten zijn er.”