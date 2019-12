Digital escape game Friend Zone maakt jongeren bewust van valkuilen social media Wannes Vansina

12 december 2019

16u01 1

Technopolis heeft donderdag Friend Zone gelanceerd: een digitale escape game voor jongeren ontwikkeld in samenwerking met IBM, Child Focus en LUCA School of Arts. Geen deuren of kisten met ontbrekende sleutels, wel tablets, een nieuw sociaal media platform en verborgen IP-adressen. Zij vormen het voorwerp van een uniek en innovatief spel dat test hoe bewust jongeren zijn van de digitale en sociale valkuilen van sociale media. Actuele topics als hacking, sexting, privacy, nieuwe technologieën en fake news komen aan bod. Friend Zone is de eerste in een reeks innovatieve digital escape games die Technopolis ontwikkelt.