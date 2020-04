Digitaal veegplan leidt diensten naar volle vuilnisbakken en droge perkjes Wannes Vansina

03 april 2020

13u32 3 Mechelen De uitvoeringsdiensten van de stad Mechelen maken sinds kort gebruik van een digitaal veegplan. Dat houdt bij waar de veegmachine al passeerde, welke vuilnisbakken zijn geleegd en welke planten water kregen.

Mechelen is de eerste in ons land die de slimme software van het Nederlandse bedrijf Jewel gebruikt. Die automatiseert de werkprocessen van de uitvoeringsdiensten, waardoor ze hun werk beter kunnen plannen. Het resultaat: efficiëntiewinst en een betere dienstverlening.

Routes

“Dit nieuw online platform brengt de afgelegde routes in kaart en geeft aan welke taken er nog moeten gebeuren. Zo kan het werk beter ingepland, opgevolgd en bijgestuurd worden”, legt schepen van Openbare Werken Patrick Princen uit.

“Meldingen van burgers kunnen beter behandeld worden en de verbeterde werking heeft ook een positief effect op de tevredenheid van onze medewerkers. Hun werk wordt zichtbaarder voor zichzelf en voor hun leidinggevende.”

Duim

Meldingen over het openbaar domein, bijvoorbeeld over zwerfvuil, mogen nog steeds aan de stad doorgegeven worden via 0800/20 800 of www.mechelen.be/meldingen. Ook klachten of complimenten zijn welkom op dat adres.

Princen roept de Mechelaars op om een duim op te steken naar de uitvoeringsdiensten, die ook tijdens de coronapandemie aan de slag blijven. “Want ondanks de moeilijke omstandigheden staan deze helden er elke dag opnieuw.”