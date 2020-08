Digitaal rouwen en trouwen in opmars Wannes Vansina

25 augustus 2020

12u30 0 Mechelen Sinds de uitbraak van de coronapandemie neemt het aantal trouwers en rouwers dat beslist om begrafenissen en huwelijken te streamen toe. Stad Mechelen wil daar ook na de crisis op blijven inzetten.

De rouwaula van de stad is sinds 2019 uitgerust met een camerasysteem om personen die niet aanwezig kunnen zijn toch de mogelijkheid te bieden de plechtigheid vanop afstand te volgen. De coronacrisis joeg het gebruik de hoogte in. Van de in totaal 118 diensten van april tot midden augustus werden 39 gestreamd.

De livestream voor huwelijksplechtigheden kwam er pas na de uitbraak van corona. Er zijn sindsdien 114 koppels getrouwd, waarvan 26 voor livestream hebben gekozen. Er mag nog steeds maar een beperkt aantal personen aanwezig zijn tijdens de ceremonie.

“Deze extra dienstverlening wordt erg geapprecieerd. We willen de livestream in de toekomst verder zetten, wat handig kan zijn wanneer familie door onvoorziene omstandigheden, ziekte of aanwezigheid in het buitenland, de plechtigheid niet kan bijwonen”, aldus schepen van Burgerzaken en dienstverlening Vicky Vanmarcke.