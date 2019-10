Digitaal inschrijvingssysteem maakt eind aan schoolkamperen Wannes Vansina

28 oktober 2019

13u40 0 Mechelen De secundaire scholen in Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, Haacht en Keerbergen zullen voor de inschrijvingen van het schooljaar 2020-2021 met een digitaal inschrijvingssysteem werken. Dat werd beslist door het LOP regio Mechelen. Op die manier komt er een einde aan het schoolkamperen.

Don Bosco in Haacht werkt al ettelijke jaren met een callcenter en ook voor het Sint-Romboutscollege en BimSem in Mechelen moest je de afgelopen jaren bellen om je zoon of dochter in te schrijven. Ten gevolge van de capaciteitsproblematiek neemt de druk toe, waardoor er eerder dit jaar ook werd gekampeerd aan campussen van het Mechelse Busleyden Atheneum.

Dubbele inschrijvingen

“De problematiek van de kampeerders is een, een tweede reden om te kiezen voor een digitaal inschrijvingssysteem heeft te maken met dubbele inschrijvingen. Veel ouders schreven hun kind op verschillende plaatsen in, waardoor het soms lang kon duren voordat alle leerlingen wisten of ze plaats hadden of niet”, zegt Claude Duhamel, coördinerend directeur van Scholengemeenschap KSO Regio Mechelen.

De scholen zullen gebruik maken van het systeem dat al in de ruime regio van Leuven wordt gebruikt. Daarbij geven ouders de scholen van hun voorkeur in. Een algoritme bepaalt de uiteindelijke toewijzing. “Meer dan 95% van de kinderen kan uiteindelijk naar de school van eerste voorkeur”, zegt Duhamel.

Decreet

Afgelopen vrijdag raakte bekend dat het nieuwe decreet op de inschrijven niet volgend jaar, maar pas het jaar daarna ingaat. Dat zorgt voor vraagtekens. Het nieuwe decreet liet regionaal aanmelden toe, bij het oude ligt dat wat ingewikkelder. Ook zijn scholen niet meer verplicht om digitaal in te schrijven als ze leerlingen willen weigeren.

“We zullen met de verschillende scholengroepen opnieuw de koppen moeten bijeensteken om te komen tot gezamenlijke afspraken, maar ik neem aan dat we binnen het LOP tot een consensus zullen komen. Het is of digitaal laten aanmelden of geconfronteerd worden met kampeerders.”

Aanmelden kan waarschijnlijk vanaf maart. Het LOP Lier-Duffel heeft nog geen beslissing genomen.