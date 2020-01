Dievenbende die twintig feiten in een maand pleegde veroordeeld door rechtbank TVDZM

02 januari 2020

14u18 0 Mechelen De rechters in Mechelen hebben drie leden van een dievenbende veroordeeld. De bende pleegde in een maand veertien inbraken. Spilfiguur, Mark F., kreeg vijf jaar met uitstel. Aan een van hun slachtoffers werd een schadevergoeding toegekend van 25.000 euro.

De bende werd in oktober 2018 opgerold. Dit nadat de politie op de Kapelseweg in Hombeek (Mechelen) een voertuig opmerkte met Franse nummerplaten. Het voertuig werd gecontroleerd en in de koffer werd inbrekersmateriaal aangetroffen. In de wagen zat enkel Mark F. Hij werd in de boeien geslagen en meegenomen voor verhoor. Hij zat heel die tijd in de gevangenis.

Via telefonie-onderzoek en camerabeelden werden de andere bendeleden geïdentificeerd. Het ging onder meer om het ex-liefje van F. “Bij haar werden juwelen en valse identiteitskaarten gevonden”, klonk het op zitting. De feiten werden fel betwist door de vrouw. Zij werd samen met een andere kompaan vrijgesproken op basis van te weinig bewijs. “Het waren cadeau’s en zij heeft vaak gevraagd of het om gestolen goederen ging. Alleen kreeg ze nooit een eerlijk antwoord.”

F. werd vandaag veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar , de twee anderen kregen celstraffen van respectievelijk drie en vier jaar effectief. Of er beroep wordt aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.