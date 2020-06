Dieven viseren appartementsgebouwen Els Dalemans

01 juni 2020

09u16 4 Mechelen In Mechelen hadden inbrekers het de voorbije dagen opnieuw gemunt op enkele appartementsgebouwen.

Onbekenden drongen er binnen in een gemeenschappelijke garage van een appartementsgebouw aan de Koningin Astridlaan in Mechelen. Ze geraakten het pand in zonder sporen van braak na te laten en gingen aan de haal met een fiets.

Hetzelfde incident deed zich voor op de Brusselsesteenweg in Mechelen. Daar deden de dieven ook een poging in een tweede flatgebouw, waar ze de gemeenschappelijke inkomdeur beschadigden. Hier geraakten de inbrekers echter niet binnen, ze dropen af zonder buiten.

Eerder werd er op dezelfde manier een fiets gestolen uit een appartementsgebouw aan de Tervuursesteenweg.