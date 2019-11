Dieven stelen portefeuilles en fiets Wannes Vansina

08 november 2019

Dieven hebben op verschillende plaatsen in het centrum van Mechelen hun slag geslagen. Een persoon drong een gemeenschappelijke garage aan de Korenmarkt binnen en ontvreemdde daar een fiets. Hij betrad de ruimte zonder sporen van braak na te laten. De tweewieler stond los. Op de Zoutwerf werd dan weer een portefeuille gestolen uit een bestelwagen. Het voertuig was niet op slot. In een handelszaak in de Goswin de Stassartstraat in Mechelen tenslotte stal een gauwdief de portefeuille van een 32-jarige vrouw. Hij maakte haar identiteitsdocumenten, bankkaart en een geldsom buit.