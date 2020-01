Dieven stelen laptop zonder braaksporen na te laten Wannes Vansina

10 januari 2020

Een gezin in de Draaibankstraat in de Mechelse wijk Arsenaal kreeg ongenode gasten over de vloer. De dieven konden de woning betreden zonder sporen van braak na te laten. Ze namen de benen met een laptop en een geldsom.