Dieven stelen auto op Jumping Mechelen maar crashen na politieachtervolging TVDZM

30 december 2019

11u25 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft twee autodieven opgepakt. Het duo ging er afgelopen weekend vandoor met een Audi op de Jumping van Mechelen. De dieven crashten tijdens de achtervolging. Drie geparkeerde auto’s raakten daarbij beschadigd.

De eigenaar van het voertuig merkte de diefstal snel op en kon zelf de politie verwittigen. Niet veel later kreeg de politie het voertuig al in de gaten. Er werd geprobeerd om de auto aan de kant te zetten maar de inzittenden kozen ervoor om te vluchten.

De politie ging in de achtervolging maar die eindigde uiteindelijk in een crash. Nadat de bestuurder van de gestolen wagen aan een hoge snelheid de Hendrik Consciencestraat uit reed en een rood verkeerslicht negeerde, verloor de bestuurder de controle over zijn stuur. De wagen crashte tegen drie geparkeerde wagen. Ook die voertuigen liepen schade op.

De twee inzittenden probeerden nog te voet op de vlucht te slaan maar zonder succes. De agenten konden het duo snel inrekenen. Ze werden opgepakt en ter beschikking gesteld van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket.

Nog dit weekend werd er op de Jumping een draagtas van een 45-jarige vrouw gestolen. “Naast een gsm-toestel en een camera maakte de dief ook nog een portefeuille buit”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De gauwdief is voorlopig nog steeds spoorloos.