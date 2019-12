Dieven slaan op drie plaatsen toe Wannes Vansina

17 december 2019

Mechelen Dieven hebben toegeslagen op drie verschillende plaatsen in de Dijlestad.

In de De Noterstraat braken ze in een geparkeerde bestelwagen in. Ze forceerden de deur en gingen aan de haal met een boormachine en gereedschapskoffer.

Aan de Auwegemvaart werd dan weer ingebroken in een niet-slotvaste garage. De dader maakte een fiets buit.

In de Bruul tenslotte was een gauwdief aan het werk. Hij stal de portefeuille van een 65-jarige wandelaar.