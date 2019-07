Dieven roven werkmateriaal uit bestelwagen Wannes Vansina

03 juli 2019

Inbrekers hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een bestelwagen leeggeroofd die geparkeerd stond in de Boterstraat in Hombeek. Ze beschadigden een deur en plunderden de inhoud van het voertuig. Ze maakten onder meer een zaagmachine, een boormachine en batterijen buit. De politie tracht de daders op het spoor te komen, onder meer door middel van een buurtbevraging en via raadpleging van het cameranetwerk.