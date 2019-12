Dieven roven vrachtwagen leeg Wannes Vansina

28 december 2019

11u12 0

Dieven hebben hun slag geslagen op een bedrijfsterrein aan de Kruisbaan in Mechelen Zuid. Zonder sporen van braak na te laten, drongen ze de laadbak van een geparkeerde vrachtwagen binnen. Ze maakten een boor- en zaagmachine, slijpschijf en baterijlader buit. In de Groene Laan in Willebroek probeerde geboefte dan weer in te breken in een bestelwagen. Ze beschadigden daarbij de deur, maar het voertuig werd niet betreden.