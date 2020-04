Dieven proberen in te breken in kantoorgebouw Tim Van Der Zeypen

10 april 2020

12u05 0

Dieven hebben in de Hendrik Consciencestraat geprobeerd om in te breken in een kantoorgebouw. De daders geraakten niet binnen. Er werd dus geen buit gemaakt. Wel raakte de deur beschadigd. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.