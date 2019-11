Dieven ‘ontvoeren’ mobiele radiostudio van Project Wolf TVDZM

26 november 2019

15u30 0 Mechelen Enkele dieven zijn er afgelopen weekend vandoor gegaan met de mobiele radiostudio van Project Wolf. Die stond geparkeerd op het Douaneplein.

“We hebben er op zoveel mooie plekken gestaan en zoveel plezier in beleefd”, meldt Project Wolf op sociale media. “We hebben er onze eerste stappen in de mediawereld mee gezet, hebben er de coolste artiesten in geïnterviewd en er de leukste radioprogramma’s op verplaatsing in gemaakt.” Dat hun aanhangwagen werd gestolen, komt dus hard aan bij Project Wolf.

Het Mechelse jongerenmedialab, waarin jongeren tussen 16 en 25 jaar oud terecht om er zich creatief uit te leven, hopen ze hem in ieder geval snel terug te krijgen. “Als jij hem hebt zien passeren of weet je waar naartoe hij is ontvoerd? Laat het ons dan snel iets weten of contacteer de lokale politie van Mechelen-Willebroek”, klink het nog.

De aanhangwagen is niet moeilijk te herkennen. Zo is hij fel blauw geschilderd en staat er naast een rode tekening ook nog een witte wolfskop op de aanhangwagen. De politie werd intussen al ingelicht en er werd een klacht ingediend. De daders zijn voorlopig nog steeds spoorloos.