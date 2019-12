Dieven maken juwelen buit bij twee inbraken Wannes Vansina

20 december 2019

Inbrekers hebben op twee plaatsen in Mechelen toegeslagen. In de Fortuinstraat (in de buurt van het Vrijbroekpark) drongen ze een woning binnen door achteraan een deur te beschadigen. Ze doorzochten het huis. De eigenaars dienen het nadeel nog te bepalen. Ook in de Kapellebaan (Leest) sloegen dieven hun slag. Ze gingen er aan de haal met juwelen en een geldsom.