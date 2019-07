Dieven komen er vanaf met straffen met uitstel TVDZM

16 juli 2019

11u45 0

Twee Roemenen van 21 en 36 jaar oud hebben een celstraf gekregen van vijftien maanden met uitstel. Het duo stond terecht voor de diefstal van een portefeuille. Die diefstal dateert van midden april 2019. Ze waren toen een vrouw gevolgd in het station van Mechelen. Zij was net geld gaan afhalen aan een bankautomaat en stelde niet veel later vast dat het geld uit de portefeuille was verdwenen. Na het bekijken van camerabeelden kon de politie de twee identificeren. “Daarop was onder meer te zien hoe zij het geld uit een portefeuille namen, het geld verdeelden en de portefeuille wegsmeten in het stuikgewas”, zei openbaar aanklager Peter Peereboom. De 21-jarige man ontkende de diefstal, de 36-jarige niet maar minimaliseerde. “Ik heb die portefeuille enkel gevonden”, klonk het. De rechter geloofde hun uitleg niet en veroordeelden hen beiden. De celstraf wordt de komende vijf jaar wel uitgesteld.