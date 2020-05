Dieven geraken niet binnen in handelszaak Tim Van Der Zeypen

01 mei 2020

Dieven hebben geprobeerd om in te breken in een handelszaak langs de Liersesteenweg. De daders geraakten niet binnen. Wel raakte de deur van de zaak beschadigd. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.