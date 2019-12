Dieven gaan ervandoor met fietsen TVDZM

11 december 2019

08u20 0

Zowel in de Hanswijkdries als langs de Leestsesteenweg zijn dieven ervandoor gegaan met een fiets. In totaal werden er drie fietsen gestolen. Langs de Leestsesteenweg werden de fietsen gestolen uit een tuinhuis. Volgens de politie van Mechelen-Willebroek was het tuinhuis niet-slotvast afgesloten. In de Hanswijkdries werd er dan weer een fiets gestolen vanuit de gemeenschappelijke berging van een appartementsgebouw. Ook hier trof de politie geen inbraaksporen aan.