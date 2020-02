Dieven gaan er naast gereedschap ook vandoor met USB’s TVDZM

14 februari 2020

07u45 0

In de Sint-Gommarusstraat hebben dieven ingebroken in een personenwagen. Deze stond geparkeerd langs de openbare weg. De daders gingen ervandoor met gereedschap maar stalen ook enkele USB-sticks. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.