Dieven forceren raam van woning TVDZM

29 november 2019

08u10 0

In de Locomotiefstraat hebbend dieven ingebroken in een woning. De daders deden dat langs de achterkant. Er werd een raam geforceerd. Eens binnen werd de woning doorzocht. Maar of er ook een buit werd gemaakt, is nog niet bekend.