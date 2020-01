Dieven doorzoeken woningen TVDZM

02 januari 2029

14u00 0

Zowel in de Wilgenstraat als in de Muizenhoekstraat hebben dieven ingebroken in woningen. Zo werd er telkens dezelfde modus operandi gebruikt. De achterdeur werd geforceerd, waarna het pand werd doorzocht. Of er een buit werd gemaakt, is nog niet geweten.