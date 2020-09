Dieven die slager Renmans viseerden tot dertig maanden achter tralies Wannes Vansina

02 september 2020

13u41 0 Mechelen De correctionele rechtbank in Mechelen heeft drie mannen veroordeeld voor ruim twintig inbraken in verschillende vestigingen van beenhouwerij Renmans. Ze moeten tot dertig maanden achter de tralies.

De politie kon het trio op heterdaad betrappen bij een inbraak in Aalst, maar had hen al in het vizier sinds een inbraak in een ander Renmans-filiaal in Heist-op-den-Berg. In totaal kon het gerecht hen op basis van telefonie-onderzoek en de camerabeelden linken aan 22 gelijkaardige inbraken over heel België. In onze regio sloegen ze naast Heist-op-den-Berg onder meer nog toe in Mechelen, Sint-Katelijne-Waver en Lier.

De daders gebruikten telkens dezelfde modus operandi. Ze braken de betaalautomaten open en namen soms ook voedingswaren mee. “De balletjes in tomatensaus waren erg lekker. Soms werd er wat meegenomen om aan de familie te geven”, klonk het bij een van hen eerder tijdens de behandeling van hun zaak.

Twee beklaagden krijgen nu 30 maanden cel en 2.000 euro boete, beide effectief. De derde kreeg een effectieve boete, maar zijn celstraf is met probatie-uitstel.