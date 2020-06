Dieven breken in wagens in: sleutelbos gestolen Wannes Vansina

13 juni 2020

10u02 0

Onverlaten hebben ingebroken in twee personenwagens in de Meidoornstraat en de Cederstraat in Mechelen. Ze lieten geen sporen van braak na. Uit een van de auto’s werd een sleutelbos ontvreemd.