Dieven breken in in auto en in garage Tim Van Der Zeypen

06 juli 2020

13u30 0 Mechelen Dieven hebben in de Goudenregenstraat ingebroken in een wagen en in de garage.

Het voertuig stond buiten geparkeerd. De dieven doorzochten het voertuig en vonden de afstandsbediening van de garage. “Zo geraakten ze in de garage. Ook die werd doorzocht”, zegt Danny Dumoulin van de politiezone Mechelen-Willebroek. In de garage werden uiteindelijk twee elektrische fietsen gejat. De politie is een onderzoek opgestart. De verdachten worden opgespoord.