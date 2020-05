Dieven beschadigen voordeur Tim Van Der Zeypen

29 mei 2020

10u25 0

Op de Zemstbaan hebben dieven geprobeerd om in te breken in een woning. De daders geraakten niet binnen. Wel beschadigden ze bij de inbraakpoging de voordeur van de woning. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.