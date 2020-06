Dieven beschadigen deur Tim Van Der Zeypen

03 juni 2020

11u00 0

Dieven hebben op de Brusselsesteenweg geprobeerd om in te breken in een appartement. De dader geraakten niet binnen. Wel raakte de inkomdeur beschadigd. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.