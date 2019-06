Dievegge schuift schuld in schoenen van onzichtbare vriendin Wannes Vansina

03 juni 2019

18u10 3 Mechelen Een dievegge uit Mechelen leek de ernst van haar daden maandag niet in te zien. Ze moest zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor diefstallen in verschillende winkels, maar telkens had ze een excuus.

Op 15 juni vorig jaar werd de vrouw bij het verlaten van de Carrefour Express in de Bruul betrapt met een handtas vol spullen ter waarde van 45 euro. Dat was volgens haar omdat een vriendin die in de Bruul stond te wachten daarvoor nog zou komen betalen. In de tas werd bovendien een gestolen blouse ter waarde van 150 euro aangetroffen afkomstig van bij Femina, maar daar had ze geen weet van omdat de tas eigenlijk niet van haar was, maar net van die vriendin had gekregen. De vrouw bleef ook bij dat verhaal nadat uit cameraonderzoek was gebleken dat ze alleen was in de Bruul én dat ze de tas een dag eerder ook al droeg. De diefstal van een flesje parfum enkele dagen later bij Inno beging ze naar haar zeggen dan weer omdat het de snelste weg was naar het commissariaat omdat agenten in haar eigen zaak geen klacht wilden noteren.

Het Openbaar Ministerie vorderde 8 maanden cel en 1.200 euro boete. De vrouw zelf gaf overigens verstek: ze liet haar advocate de kastanjes uit het vuur halen. Uitspraak op 24 juni.