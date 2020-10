Dieter Penninckx, FNG-manager en hoofdaandeelhouder van KV Mechelen, blijft in cel: gerecht neemt aandelen in beslag

Mechelen

Dieter Penninckx, manager van modegroep FNG en hoofdaandeelhouder bij KV Mechelen, blijft in de gevangenis. Eén maand nadat hij werd opgesloten in de gevangenis na het schenden van zijn voorwaarden , verscheen hij opnieuw voor de raadkamer. Die liet hem vrij onder voorwaarden, maar het parket ging al in beroep. Het gerecht nam inmiddels ook zijn aandelen van KV Mechelen in beslag.