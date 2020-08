Dieter Coppens maakt “ludieke collectie met een hoekje af” voor JBC Wannes Vansina

11 augustus 2020

17u18 2 Mechelen De Limburgse kledingketen JBC organiseert vanaf deze week een terug-naar-school Local Market. Acht merken, waaronder het Mechelse Stratier van Dieter Coppens, bewijzen dat terug-naar-school van A tot Z Belgisch kan.

“Bij JBC begrijpen we als geen ander hoe uitdagend deze periode is voor lokale merken. Daarom willen wij met dit initiatief ons winkelnetwerk en onze communicatiekanalen ter beschikking stellen van merken die nog aan de weg timmeren of een nieuw product lanceren. We bieden hen met de Local Market een uniek platform om hun producten in de kijker te zetten en aan te bieden aan de Belgische consument”, zegt Ann Claes, chief buying officer van JBC.

De market in alle winkels focust op kleuters en lagereschoolkinderen, met onder meer mappen, bekertjes en drinkflessen. Belangrijk is dat ze alle acht bijzondere aandacht hebben voor mens, dier en planeet.

Spiekbriefjes

Ook van de partij zijn de vriendenboekjes, kleurboeken en kalenders van uitgeverij Stratier uit Mechelen, van bezielers en grafisch ontwerpers Dieter Coppens en Tom Suykens. Ze maakten samen met JBC ook een “ludieke collectie met een hoekje af”, die vanaf 15 augustus in de winkel ligt. “We maken graag dingen die we zelf geestig vinden, maar die we niet in de winkel zien liggen”, zegt Coppens.

Met de coole reeks T-shirts en sweaters willen ze de saaie connotatie met school doen verdwijnen. Ze lieten zich inspireren door spiekbriefjes. De formules en geheugensteuntjes op de stuks zijn allemaal zaken die je in de lagere school, over alle jaren heen, nodig hebt, zoals breuken en maateenheden. De collectie telt ook enkele leuke stukken speciaal ontworpen voor leerkrachten die wel houden van een grapje.