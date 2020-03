Dierenpark Planckendael sluit dan toch de deuren: bezoekers moeten park verlaten Antoon Verbeeck & Wannes Vansina

14 maart 2020

12u54 10

Na de Antwerpse Zoo werd vanmiddag ook dierenpark Planckendael in Muizen gesloten op vraag van de overheid. De twee dierentuin hadden eerder aangekondigd dat ze ondanks de coronacrisis open zouden blijven en de nodige maatregelen zouden treffen.

“We vragen bezoekers wel om een meter afstand te houden van elkaar en niet met cash geld te betalen”, sprak woordvoerster Ilse Segers eind vorige week. De shops en restaurants in Planckendael hielden vandaag wel de deuren toe, maar volgens de overheid gaat de opening van het park in tegen de maatregel om alle recreatieve activiteiten af te gelasten. Bezoekers van Planckendael werden vanmiddag gevraagd om het park te verlaten. Hier en daar werd er gemopperd, maar de meeste bezoekers namen de sluiting gelaten op. “We hielden de parken open in de hoop jullie de kans te kunnen bieden om te wandelen en ontspannen in een groene omgeving”, deelt Planckendael mee. “Natuurlijk zijn we ook bezorgd om de gezondheid van onze bezoekers en abonnees en respecteren we deze beslissing in het belang van de volksgezondheid. Onze dieren blijven omringd met de beste zorgen. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en hopen, samen met jullie, snel weer te kunnen genieten van de dieren en de parken.

Politie kwam er niet aan te pas. De tickets worden terugbetaald. Later meer.