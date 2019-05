Dierenpark Planckendael ringt eerste ooievaars: “Grootste kolonie van het land” Els Dalemans

29 mei 2019

17u29 4 Mechelen De medewerkers van dierenpark Planckendael in Muizen (Mechelen) begonnen woensdag aan hun jaarlijkse klusje in de hoogte. “We zijn gestart met het ringen van onze jonge ooievaarskuikens. Vorig jaar telden we maar liefst 66 nesten en 106 jongen, meteen goed voor de grootste kolonie van het land”, zegt Ilse Segers van Planckendael.

“Hoeveel kleintjes onze kolonie dit jaar telt, is nu nog niet geweten. Het ringen neemt immers meerdere dagen in beslag. De ooievaarsnesten zitten verspreid over het hele park: een deel op het dak van het kasteel, een deel in ons ooievaarshotel... en vele nesten zijn ook allesbehalve makkelijk bereikbaar.”

“Onze mensen halen daarom de hoogtewerker boven, én ze moeten de juiste timing kiezen. Als de ooievaarskuikens te klein zijn, is de ring nog te groot en kunnen ze deze verliezen. Zijn de jongen al te groot, dan vliegen ze weg. Met de ringen verzamelen we zo veel mogelijk informatie over onze ooievaars: hun trek, voortplanting, gedrag...”

“Ooievaars leggen zo’n 3 tot 5 eieren die ze 33 dagen warm houden en om beurten bebroeden. Gemiddeld worden 2 tot 3 jongen groot per nest. Veel hangt natuurlijk af van het Belgische voorjaarsweer. De kleintjes kunnen snel onderkoeld geraken, dus met een zacht lentezonnetje zullen we meer jongeren kunnen ringen dan na een reeks hevige regenbuien.”