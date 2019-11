Dierenbescherming waarschuwt alweer voor oplichters. “Wij gaan nooit van deur tot deur” Wannes Vansina

25 november 2019

11u58 0 Mechelen Dierenbescherming Mechelen waarschuwt alweer voor oplichters die zogezegd in naam van het asiel geld inzamelen. Dat nadat er een melding kwam uit Sint-Katelijne-Waver.

Politiezone Bodukap nam zaterdag contact op met de Dierenbescherming omdat het korps melding had gekregen van een man in een fluohesje die van deur tot deur ging om spulletjes te verkopen ten voordele van de Dierenbescherming. “Maar wij doen geen deur-aan-deur verkoop. Nooit”, zegt beheerder Wendy Kerselaers.

Het is al de tweede keer dit jaar dat de Dierenbescherming een waarschuwing uitstuurt en ook voorgaande jaren waren er mensen die misbruik maakten van de naam. “Ik vind dit heel erg voor de slachtoffers. Ze denken dat ze geld doneren aan ons, maar het gaat naar de hobby’s of weet ik veel van oplichters. We verwittigen altijd de politie.”

De Dierenbescherming zelf zou het geld overigens ook goed kunnen gebruiken. “De werkzaamheden aan het dak hebben een flink gat geslagen in ons budget.” Het asiel steunen kan bijvoorbeeld door op 7 december naar de jaarlijkse kerstmarkt van de Dierenbescherming te gaan.