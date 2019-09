Dierenbescherming voert opnamestop in Wannes Vansina

04 september 2019

Dierenbescherming Mechelen voert een opnamestop voor honden en katten in. Aanleiding is de herstelling van het dak, waardoor het asiel de komende maanden minder dieren kan opvangen. De Dierenbescherming blijft beschikbaar voor zwerfkatten, kittens en noodgevallen na telefonisch contact, wie afstand wil doen van een dier belandt op een wachtlijst. Momenteel staan er al acht honden op die lijst. Ook het pension gaat dicht, vanaf 23 september tot het einde van de werkzaamheden. Deze zullen een maand of twee duren.