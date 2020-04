Dierenbescherming trekt aan alarmbel: “Te weinig zwerfkatten binnengebracht” Wannes Vansina

18 april 2020

13u39 5 Mechelen Dierenbescherming Mechelen luidt de alarmbel: er worden in de coronaperiode te weinig zwerfkatten binnengebracht.

“Dit jaar zijn er twaalf zwerfkatten binnengebracht, waarvan maar een sinds het invoeren van de coronamaatregelen. Dat aantal ligt ongewoon laag”, zegt schepen van dierenwelzijn Vicky Vanmarcke.

Ze wijst erop dat het van groot belang is om het zwerfkattenprobleem onverminderd aan te pakken. “Daarom willen we de sensibilisering verscherpen, de inspanningen van de voorbije jaren mogen niet teniet gedaan worden.”

Kittenseizoen

“Om de zwerfkattenpopulatie beperkt te houden bij de start van het kittenseizoen, doen we een warme oproep naar alle Mechelaars die nu van thuis werken of in de tuin bezig zijn: wees alert voor zwerfkatten in de buurt en maak tijdig een melding.”

De Dierenbescherming laat de katten steriliseren en plaatst ze nadien terug. Op deze manier wordt voorkomen dat ze zich voortplanten en het probleem zich uitbreidt. Een zwerfkat melden kan via dierenwelzijn@mechelen.be.