Dierenbescherming organiseert geldinzameling wegens corona: “Onvoorwaardelijke steun is hartverwarmend” Wannes Vansina

26 maart 2020

14u43 2 Mechelen “Enorm, énorm bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun!” Dierenbescherming Mechelen is wat blij met de grote respons op een geldinzamelactie die het asiel moet helpen door de coronacrisis te geraken. “Nagenoeg al onze bronnen van inkomsten zijn volledig weggevallen en dit ging sowieso al een moeilijk jaar worden”, zegt beheerder Wendy Kerselaers.

De coronacrisis is er in de eerste plaats een van mensen, maar ook dieren dragen de gevolgen van het virus. Ze mogen dan niet ziek worden, hun asielen komen wel ernstig in de problemen. In de hoop de eindjes aan elkaar te kunnen knopen, lanceerde Dierenbescherming Mechelen dinsdagochtend een Facebook-inzamelactie.

Bron van inkomsten

“Op dit moment hebben we het erg moeilijk in het asiel. Al onze bronnen van inkomsten zijn volledig weggevallen: adopties, pension, verkoop van onze spulletjes... Ook evenementen kunnen we op dit moment niet meer organiseren. We vinden ook geen sponsors meer omwille van de economische toestand”, luidt de motivatie.

“Maar onze kosten blijven doorlopen, onze dieren blijven verzorging nodig hebben, en blijven zeker nood hebben aan veterinaire verzorging. Er gaat nu veel geld buiten, zonder dat er een cent binnenkomt. Ons pension vormt normaal een grote bron van inkomsten die nu volledig wegvalt en niet te recupereren zijn.”

Dierenvrienden

Dankzij de hulp van 109 dierenvrienden stond de teller donderdagmiddag op 3.720 euro. “Dit is fantastisch en doet ons enorm veel deugd”, reageert Wendy Kerselaers. “Niet alleen omdat het geld heel erg welkom is, ook omwille van de appreciatie. Op deze manier voelen we dat we gesteund worden in wat we doen.”

De zorgen blijven. Het kittenseizoen staat voor de deur. Vorig jaar werden 299 jonge poesjes binnengebracht en die vragen natuurlijk veel extra voeding, maar de Dierenbescherming kan geen donaties meer ontvangen. “Met corona dreigt dat een nachtmerrie te worden. We zijn daar echt bang voor.”

Vrijwilligers

Te meer daar het asiel het zonder de vele helpende handen moet stellen. “Omwille van het gevaar op besmetting hebben we beslist om geen beroep meer te doen op vrijwilligers, wat betekent dat het werk nu moet gedaan worden door de vaste medewerkers. Gelukkig blijven onze geweldige dierenartsen op post, want dat is in sommige asielen niet het geval.”

De Dierenbescherming verplaatste zoveel mogelijk dieren naar opvanggezinnen om het werkbaar te houden. Met het 20-tal resterende honden wordt niet meer gewandeld, maar ze kunnen wel de poten strekken in de losloopweides. “We waken erover dat ze niet gefrustreerd raken.”

Adoptie

Lang bleven de dierenasielen ook in het ongewisse of ze nog dieren ter adoptie mochten aanbieden. Uren belde Kerselaers met verschillende instanties, maar duidelijkheid kwam er pas donderdag nadat eerder de stad Mechelen al wel het licht op groen zette voor adopties. “Enorm goed nieuws!”

De adopties verlopen wel anders om zoveel mogelijk contact tussen personen te vermijden. Kandidaat-adoptanten kunnen de kattenverblijven niet bezoeken, enkel gemakkelijk integreerbare honden worden ter adoptie aangeboden.