Dierenbescherming Mechelen start nieuwe geldinzameling: “Draai een dagje mee achter de schermen”



Els Dalemans

03 augustus 2020

13u43 0 Mechelen Wie op zoek is naar een origineel geschenk, kan terecht bij Dierenbescherming Mechelen. “Met onze nieuwe cadeaucheques kunnen dierenvrienden ons een dagje komen helpen. Ze krijgen een unieke blik achter de schermen en steunen meteen onze organisatie”, zegt Anouk Baetens.

Een wandeling maken met de honden, knuffelen met de katten, de hokken schoonmaken, viervoeters wassen, de dierenarts een handje helpen… Met de nieuwe cadeaucheque kan je een hele dag lang tussen de dieren werken in het Mechelse asiel. “Voor Dierenbescherming Mechelen is deze bon niet alleen een manier om meer mensen te laten kennismaken met onze werking, maar óók om geld in het laatje te krijgen”, zegt Baetens.

Financiële verlies

“Door de coronacrisis moesten we immers onze opendeurdag annuleren, de virtuele variant heeft het financiële verlies gelukkig een beetje gecompenseerd. Ook de andere activiteiten, waar wij steeds van de partij zijn met bijvoorbeeld een kraampje, werden allemaal geannuleerd. Natuurlijk blijven onze kosten doorlopen, we kunnen elke euro gebruiken. We hopen dat we tegen Werelddierendag in oktober wel weer op een ‘normale’ manier activiteiten kunnen organiseren.”

Rust in huis

“Een voordeel van de coronacrisis is de rust in huis. We kunnen rekenen op de hulp van tientallen vrijwilligers, maar omwille van de maatregelen mogen zij hier niet meer allemaal tegelijk langskomen. We merken dat vooral onze honden hierdoor een pak rustiger zijn, daar moeten we naar de toekomst toe zeker lessen uit trekken en met kleinere groepen aan de slag gaan.”

Meer adoptieaanvragen

“Een tweede gevolg van de coronacrisis, is het stijgende aantal adoptieaanvragen. Mensen zitten thuis en willen plots een hond of kat. We zijn daar voorzichtig in, werken steeds met verschillende kennismakingsmomenten. Zo willen we ‘impulsaankopen’ vermijden, want daar zijn onze dieren natuurlijk niet mee geholpen. Ons doel is en blijft het juiste mandje vinden voor elk dier.”

Voor meer info: info@dierenbeschermingmechelen.be