Dierenbescherming krijgt kunstcollectie voor opendeurdag (en kan geld goed gebruiken) Wannes Vansina

27 juni 2019

14u48 0 Mechelen Een weldoener heeft Dierenbescherming Mechelen een kunstcollectie geschonken om te veilen tijdens de opendeurdag van komend weekend. “Hartverwarmend”, zegt beheerder Wendy Kerselaers. En broodnodig. De dierenartsenkosten lopen hoog op en het dak en de camionette van het asiel zijn zeer dringend aan vervanging toe.

De gulle gever schonk de Dierenbescherming dertien kunstwerken, overwegend schilderijen, met honden en katten als thema. “Hij heeft de werken in de loop van de tijd speciaal voor ons gekocht. We zullen ze dit weekend tentoonstellen. Ze zijn prachtig. Bezoekers kunnen onder gesloten enveloppe een bod uitbrengen”, vertelt Kerselaers.

De Dierenbescherming kan wel vaker rekenen op giften, onder meer ook voor de tombola. “Het is hartverwarmend wat mensen voor ons doen. Vaak doen ze dat, zoals nu, anoniem, vanuit hun goed hart. Hun hartverwarmende hulp en steun staat in schril contrast met de harde realiteit van dierenverwaarlozing die we vaak meemaken.”

85.000 euro dierenartskosten

Giften zijn ook heel erg welkom. Nodig zelfs. “Mensen onderschatten wel eens de kosten die aan een asiel verbonden zijn. De dierenartskosten liepen vorig jaar op tot 85.000 euro, en dan werkt onze dierenarts nog aan een gereduceerd tarief. We stellen vast dat dieren die hier worden gebracht, vaak niet in beste doen zijn. Mensen denken dat een kat niks kost, maar ook die kunnen ziek worden. Recent kregen we hier nog twee katten binnen die kale plekken of een wonde hadden ten gevolge van een allergie omdat hun baasjes de kosten niet konden betalen.”

Dak

Niet alleen de dierenartskosten zijn een zorg. De infrastructuur van de gebouwen aan de Slachthuislaan zijn verouderd. “Onze grootste zorg is momenteel het dak. Onlangs is nog een stuk naar beneden gekomen. Herstelling is dus veel dringender dan we dachten. Daarnaast is ons wagenpark aan vernieuwing toe. Onze camionette is twintig jaar oud. Deze is cruciaal om dieren te kunnen ophalen en vooral om spoedgevallen die binnen komen onmiddellijk naar de dierenarts te kunnen brengen”, zegt Kerselaers.

Kita

De opendeurdag vindt zowel zaterdag als zondag plaats van 12 tot 17 uur. De honden worden voorgesteld op de rode loper in de hoop dat ze een baasje vinden. “Vooral voor de Mechelse herder Kita willen we graag een warme thuis vinden omdat deze favoriet van de vrijwilligers al drie jaar in het asiel zit. Haar grootste probleem is dat ze niet met andere honden overweg kan.” Verder staan een marktje, een gedragstherapeut, een tombola, kinderanimatie en foodtrucks op het programma. Naast entertainen wil de Dierenbescherming ook sensibiliseren. In een kamer toont de vzw hoe mensen een kattenkamer inrichten, in een tweede hoe de dieren dat zelf zouden willen. Leerrijk. Zo leren bezoekers bijvoorbeeld dat ze het eten en drinken van katten niet naast elkaar mogen zetten (en al zeker niet naast de kattenbak).