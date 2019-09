Dierenbescherming blaast 75 kaarsjes uit: honden en katten vieren mee Wannes Vansina

27 september 2019

16u48 1 Mechelen De honden en katten van Dierenbescherming Mechelen werden vrijdag getrakteerd op vers gekookte kip. Op die manier betrok het asiel de dieren bij de 75ste verjaardag. Tegelijkertijd was het de start van een geldinzameling voor een nieuw dak.

Dierenbescherming Mechelen werd opgericht in 1944. Op 28 september verschenen de statuten in het Staatsblad. De opening in oorlogstijd was geen toeval. WOII veroorzaakte immers een grote toename in achtergelaten en gevonden dieren.

75 jaar later vangt het asiel enkel nog honden en katten op en geldt een ‘no kill’ beleid. “Dat we zoveel moeite doen voor de dieren in onze opvang, is omdat we ook elk dier in onze opvang oprecht graag zien. We willen daarom ook het beste voor elk dier”, zegt Wendy Kerselaers, waarnemend beheerder.

Crowdfunding

De verjaardag komt op een moment dat de Dierenbescherming in lastige papieren zit. Een paar maanden geleden kwam een deel van het (asbest)dak naar beneden en dat moet volledig worden vernieuwd. “Bij elke storm is er nu gevaar dat er weer een deel omlaag valt.”

De viering vrijdag ging dan ook gepaard met de start van een ambitieuze crowdfundingsactie. Het asiel stelde een taart met 75 kaarsen voor. “Een kaars gaat pas branden als er in totaal 1.500 euro – goed voor 15m² dak - is opgehaald. Op het einde van het jaar hopen we dat alle kaarsjes branden.” Storten kan op het rekeningnummer BE05 4197 0327 4175 met vermelding ‘dak’.