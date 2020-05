Dieplader met graafmachine vat vuur: “Na een doffe klap volgden heel snel hoge vlammen” Tim Van Der Zeypen

22 mei 2020

08u20 12 Mechelen De Antwerpsesteenweg in Walem (Mechelen) is vrijdagochtend een zeer lange tijd afgesloten geweest voor het verkeer. Een dieplader met graafmachine had er vuur gevat. De oplegger moest worden getakeld. Hiervoor had de takeldienst een kraanwagen nodig.

(Lees verder onder het filmpje)



De brand werd opgemerkt kort voor 5 uur vanochtend. Een nachtvisser aan het fort van Walem werd plots opgeschrikt door een doffe ontploffing. “Eerst dacht ik dat die vrachtwagen hier moest komen werken, maar toen ik omkeek, zag ik plots vlammen”, getuigt de visser.

Het vuur woedde bijzonder hevig en de hulpdiensten werden verwittigd. Het lukte de chauffeur van de dieplader wel om de graafmachine te redden. Na het opmerken van de brand, sprong hij volgens de visser in de graafmachine en reed hij deze vervolgens van de brandende dieplader.

Brandblusapparaat

Ook de visser zelf probeerde te helpen. “Ik ben naar mijn auto gelopen en ik ben beginnen blussen met het brandblusapparaat van mijn auto. Maar veel hielp dat jammer genoeg niet. Na twee keer spuiten was het apparaat leeg, maar brandde het nog steeds”, klinkt het nog.

De brandweer kreeg het vuur uiteindelijk wel snel onder controle, maar moest nog ook nog even nablussen. “Het was de eerste keer dat ik hier kwam vissen en dan maak je meteen zoiets mee”, besluit de visser. “In één nacht was ik niet enkel visser, maar ook nog eens brandweerman.”

Kraanwagen

De dieplader raakte beschadigd en moest worden getakeld. Hiervoor moest de takeldienst een kraanwagen laten aanrijden. Met die kraan werd de dieplader, na het afkoppelen van de trekker, op een dieplader van de takelfirma geladen. Tot na die takelwerken bleef de Antwerpsesteenweg in beide richtingen afgesloten.

Bij de brand raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand ligt vermoedelijk bij een technisch defect. Na de takelwerken moest de brandweer de rijbaan komen opkuisen.